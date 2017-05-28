Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 0:0Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл- : -Кузнецова
Футбол  Оренбург- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Питтсбурга»: «Нэшвилл» создан вокруг мобильной обороны и вратаря

Источник:  NHLКомментарии

Тренер «Питтсбурга» Жак Мартен высказался об особенностях игры «Нэшвилла», с которым «пингвины» сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Характерная особенность этой команды заключается в том, что она была создана вокруг мобильной обороны и вратаря. Эллис, Йоси, Саббэн и Экхольм будут много помогать атаке, что является одним из основных ее козырей.

Решение проблемы Ринне будет очень похоже на то, что было в серии с «Оттавой». Ринне – отличный, габаритный вратарь, который прекрасно играет в этом плей-офф. Для нас будет крайне важно находить свободное пространство в чужой зоне. Это будет ключом к победе, как и создание трафика перед его воротами», – приводит слова Мартена официальный сайт НХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на вторник в Питтсбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» учился играть на выезде и становился сильнееГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» высказался о том, как его команда играет в гостях.«Колорадо» может пригласить бывшего тренера вратарей «Локомотива» и СКАФинский тренер вратарей Юсси Парккила может войти в тренерский штаб «Колорадо», сообщает журналист Sportsnet.ca Эллиотт ФридманКемпни продлил контракт с «Чикаго»Защитник Михал Кемпни продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.Джим Беннинг: «Ванкувер» не продает Танева и Эдлера, и у нас есть, что предложить МиллеруГенеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что не собирается менять защитников Криса Танева и Александра Эдлера, а также рассчитывает на то, что голкипер Райан Миллер останется в команде.Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук? Я буду принимать те решения, которые имеют для нас смыслГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ форварда Ильи Ковальчука.Бен Бишоп: У «Даллас Старз» есть потенциалГолкипер Бен Бишоп прокомментировал свой переход в «Даллас Старз».Генменеджер «Далласа»: Рассчитываем, что Бишоп станет первым номером командыГенеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что основным вратарем «Старз» в следующем сезоне будет Бен Бишоп.Павел Буре: Малкин в четвертый раз выходит в финал Кубка Стэнли - это суперрезультатБывший нападающий сборной России Павел Буре прокомментировал выход Евгения Малкина с «Питтсбургом» в финал Кубка Стэнли.Игорь Никитин: Ведем переговоры с игроком, который будет играть в финале Кубка СтэнлиНовый главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин рассказал о возможных новичках команды.Александр Овечкин: До конца ли залечил травму ноги? ПосмотримНападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы ноги, полученной в ходе розыгрыша Кубка Стэнли.Теему Селянне: Ягр может играть до 50 летБывший хоккеист Тему Селяне прокомментировал намерение Яромира Ягра продолжить игровую карьеру до 50 лет.Сидни Кросби: У Куница есть способность выходить на передний план в важных матчахКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после седьмого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (3:2 2OT) высказался о своем партнере Крисе Кунице, который стал автором победной шайбы.Бобби Райан: Это был фантастический сезон, который я никогда не забудуФорвард «Оттавы» Бобби Райан после поражения в финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (3-4) рассказал об атмосфере в команде.Эрик Карлссон: «Оттава» показала достойное сопротивление лучшей команде НХЛЗащитник «Оттавы» Эрик Карлссон после поражения в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 OT) подвел итоги сезона для «сенаторов».Ги Буше: Ребята, если у вас есть два часа, я расскажу, что значат для меня игроки «Оттавы»Главный тренер «Оттавы» Ги Буше после поражения команды в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ от «Питтсбурга» (2:3 2OT) рассказал о своем отношении к игрокам.Крэйг Андерсон: Мы все отдали, нам нечего стыдитьсяГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (3-4).СКА намерен предложить контракт Евгению КузнецовуСКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, сообщают «Известия».Евгений Малкин: Хочу привезти Кубок Стэнли в Россию (видео)Евгений Малкин: Хочу привезти Кубок Стэнли в Россию (видео)Евгений Малкин вышел в финал плей-офф, где сыграет с «Нэшвиллом». С форвардом беседует корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге.Антипин подписал контракт с «Баффало»«Баффало» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Виктором Антипиным.Майк Салливан: «Оттава» не случайно дошла до финала конференцииГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой», которая завершилась победой «пингвинов» во втором овертайме седьмого матча.
Футбол
«Бордо» постарается приобрести бывшего форварда «Спартака»
Футбол
Диего Коста: Я могу уйти из «Челси» только в одну команду, и все ее знают
Баскетбол
Илона Корстин: Швед – основной кандидат на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБ
Футбол
Видео дня: Сабалета на прощание устроил трогательный сюрприз фанатам «Ман Сити»
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Роман Йоси
Роман Йосивсе новости
Маттиас Экхольм
Маттиас Экхольмвсе новости
Пекка Ринне
Пекка Ринневсе новости
Пи Кей Саббэн
Пи Кей Саббэнвсе новости
Райан Эллис
Райан Эллисвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли