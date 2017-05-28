Тренер «Питтсбурга»: «Нэшвилл» создан вокруг мобильной обороны и вратаря

Тренер «Питтсбурга» Жак Мартен высказался об особенностях игры «Нэшвилла», с которым «пингвины» сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Характерная особенность этой команды заключается в том, что она была создана вокруг мобильной обороны и вратаря. Эллис, Йоси, Саббэн и Экхольм будут много помогать атаке, что является одним из основных ее козырей.

Решение проблемы Ринне будет очень похоже на то, что было в серии с «Оттавой». Ринне – отличный, габаритный вратарь, который прекрасно играет в этом плей-офф. Для нас будет крайне важно находить свободное пространство в чужой зоне. Это будет ключом к победе, как и создание трафика перед его воротами», – приводит слова Мартена официальный сайт НХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на вторник в Питтсбурге.