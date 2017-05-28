Президент «Сассуоло»: Не ожидал, что Ди Франческо покинет нас

Президент «Сассуоло» Джорджо Куинци прокомментировал решение наставника команды Эусебио Ди Франческо возглавить «Рому».

«Я не ожидал этого. Думал, что контракт всё ещё что-то значит, а пункт об отступных в размере € 3 млн был страховкой. Я не могу удерживать его силой. У него ещё два года по контракту, и нужно заплатить, чтобы расторгнуть его. Мы должны будем поговорить об этом с «Ромой»», - цитирует Куинци Football Italia.

Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» на данный момент находится на одиннадцатом месте в серии А.