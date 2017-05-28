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«Интер» не готов отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед» меньше чем за 55 миллионов евро

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» пока не сошлись в цене за полузащитника Ивана Перишича.

Ранее появилась информация о том, что 28-летний хорват близок к переезду на «Олд Траффорд», однако по данным Sky Sport Italia, позиции двух клубов по-прежнему сильно расходятся по сумме трансфера.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 35 миллионов евро, тогда как «Интер» просит на 20 миллионов больше.

«Нерадзурри» необходимо продать Перишича как можно дороже, чтобы у клуба не возникло проблем в связи с финансовым Fair Play.

В то же время на полузащитника также претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Добавим, что Перишич провел в «Интере» два сезона, забил 17 голов и сделал 15 голевых передач в 69 матчах серии A.

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