Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца

Агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о перспективах своего клиента в петербургском клубе.

– У «Зенита» появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать – приводит слова Запорожану ТАСС.

Напомним, Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта».

Ранее, новым спортивным директором «Зенита» был назначен Константин Сарсания, а Сергей Фурсенко стал генеральным директором клуба.

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