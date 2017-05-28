Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца
Агент
главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о
перспективах своего клиента в петербургском клубе.
– У «Зенита» появился новый спортивный директор, который
будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что
перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и
общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать –
приводит слова Запорожану ТАСС.
Напомним, Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под
его руководством команда заняла третье место в чемпионате России и вылетела в
1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта».
Ранее, новым спортивным директором «Зенита» был назначен Константин Сарсания, а Сергей Фурсенко стал генеральным директором клуба.
«Зенит» будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко