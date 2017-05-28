Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 1:1Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналдо: Получить «Золотой мяч» должен Роналду

Источник:  ASКомментарии

Бывший бразильский футболист Роналдо выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду.

«В этом году я бы выбрал Криштиану Роналду. Последние два года он играет решающую роль. Он был ключевой фигурой во многих матчах Лиги чемпионов, он в финале. Месси? Они оба фантастические игроки. Мне нравится, как Месси владеет мячом – он забивает голы и делает всё остальное. Но нельзя игнорировать статистику Криштиану. Это тяжёлое сравнение. Они оба заслуживают уважения», – цитирует Роналдо AS.

Напомним, что бразилец дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1997 и 2002 годах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Месси больше Роналду действует на командуПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и ГерманииМесси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах.Луис Энрике: Месси – инопланетянинБывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выступления Лионеля Месси.Дерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутболаДерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Победа ЦСКА над «Локо» в Лиге ВТБ, переход Силвы из «Монако» в «Ман. Сити» и новый контракт Конте. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Роналду выплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от налоговНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду добровольно выплатил шесть миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов, в котором он обвиняется, сообщает Marca.Марио Балотелли: Нужно убить Месси и Роналду, чтобы получить Золотой мячНападающий «Ниццы» Марио Балотелли пошутил о том, что ему придется устранить Роналду и Месси, чтобы получить главный европейский индивидуальный трофей.Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Роналду и Нету вошли в состав сборной Португалии на Кубок конфедерацийСегодня тренерский штаб сборной Португалии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок конфедераций в России.Роналду вслед за Месси может получить тюремный срок за неуплату налоговПо информации Cadena SER, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 8 млн евро в период с 2011 по 2013 год.Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налоговКак сообщает Football Espana, Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду «Барселоны» Лионелю Месси.Реальный союз Роналду и Зидана. Почему Мадрид – чемпионРеальный союз Роналду и Зидана. Почему Мадрид – чемпионОбыграв «Малагу» (2:0), «Реал» стал чемпионом Испании. Впервые с 2012 года, когда командой руководил Жозе Моуринью.Жерар Пике: Хочу, чтобы Буффон получил «Золотой мяч»Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике пожелал вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону получить «Золотой Мяч».«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикам«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикамНападающий мадридского «Реала» пообщался с представителями СМИ после победы над «Малагой» в заключительном туре испанской примеры.Роналду намекнул игроку «Сельты» на премиальные от «Барселоны» за победу над «Реалом»Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на Mundo Deportivo, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вступил в словесную перепалку с игроками «Сельты» в матче 21-го тура испанской примеры (4:1).Карлос Каземиро: Роналду отлично проявил себя в этом сезоне, он – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро дал комментарий после победы над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон – «Золотой мяч»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн сделал прогноз на исход финала Лиги чемпионов, а также подвел итоги сезона для своей команды.Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибаетсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужилБывший нападающий сборной Германии, а также наставник команды США Юрген Клинсманн заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира-2018, который состоится в России.«Неймар сам отказался быть капитаном»«Неймар сам отказался быть капитаном»Главный тренер сборной Бразилии Тите в интервью France Football рассказал, откуда у него это прозвище, как ему работалось с Роналдо
Формула-1
Гран-при Монако. Гонка. Онлайн
Футбол
Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спорта
Футбол
«Зенит» планирует построить в Петербурге новый футбольный стадион (фото)
Футбол
Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца
все новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Луис Назарио Роналдо
Луис Назарио Роналдовсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч