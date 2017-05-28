Роналдо: Получить «Золотой мяч» должен Роналду

Бывший бразильский футболист Роналдо выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду.

«В этом году я бы выбрал Криштиану Роналду. Последние два года он играет решающую роль. Он был ключевой фигурой во многих матчах Лиги чемпионов, он в финале. Месси? Они оба фантастические игроки. Мне нравится, как Месси владеет мячом – он забивает голы и делает всё остальное. Но нельзя игнорировать статистику Криштиану. Это тяжёлое сравнение. Они оба заслуживают уважения», – цитирует Роналдо AS.

Напомним, что бразилец дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1997 и 2002 годах.