«Зенит» планирует построить в Петербурге новый футбольный стадион (фото)

Руководство «Зенита» собирается построить арену вместимостью 20 тысяч зрителей в южной части Петербурга.

Об этом порталу «Канонер» сообщил первый зампред комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев. По его словам, сейчас ведется разработка проекта и планировка территории. Арена будет резервным стадионом футбольного клуба «Зенит».

Напомним, «Зенит» проводит домашние матчи на стадионе «Петровский». Весной сине-бело-голубые сыграли два матча на арене «Санкт-Петербург», которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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