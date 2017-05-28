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Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спорта

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России и доработок не требует.

«Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран. Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт - это зрелище. И мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в российской футбольной премьер-лиге, например, это 6+5», - цитирует Колобкова ТАСС.

Отметим также, что в КХЛ действующий лимит – пять легионеров в заявке команды на матч и неограниченное – на сезон.

В Единой Лиге ВТБ лимит отсутствует, однако в заявке на игру должно быть не менее шести игроков, имеющих гражданство той страны, за которую выступает сам клуб.

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