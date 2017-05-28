Гран-при Монако. Гонка. Онлайн
В воскресенье в
Монако пройдет гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Монако.
Накануне в квалификации быстрее всех были пилоты «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Третье место занял Валттери Боттас из «Мерседеса».
Его партнер Льюис Хэмилтон столкнулся с трафиком во втором сегменте квалификации не смог попасть в первую десятку.
Напомним, в общем зачете Феттель опережает Хэмилтона на шесть очков, при этом «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят уйдет в гонку с девятого места.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки
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