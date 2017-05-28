Гран-при Монако. Гонка. Онлайн

Даниэль Риккардо: В Монако суббота важнее воскресенья, а мы в такой день допустили глупую ошибку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Монако заявил, что команда не вовремя выпустила его на трассу.