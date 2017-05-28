Андрес Иньеста: В новом сезоне у «Барселоны» будет новая попытка с новыми людьми

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что прошедший сезон для его команды сложился неудачно.

«Когда ты не достигаешь своих целей, которыми были победа в чемпионате и Лиге чемпионов, то нельзя назвать сезон хорошим. У нас остался лишь Кубок Испании, и мы выиграли его, так что теперь нужно проанализировать, в чём мы ошиблись в минувшем сезоне и что нам нужно исправить. В следующем году мы сделаем новую попытку с новыми людьми, ведь некоторые игроки уйдут из команды. Наша цель — продолжать побеждать», - приводит слова Иньесты Sky Sport.



«Барселона» в прошлом сезоне выиграла Кубок Испании, финишировала второй в чемпионате и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.