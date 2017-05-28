Андрес Иньеста: В новом сезоне у «Барселоны» будет новая попытка с новыми людьми
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что прошедший сезон для его команды сложился неудачно.
«Когда ты не достигаешь своих целей, которыми были победа в
чемпионате и Лиге чемпионов, то нельзя назвать сезон хорошим. У нас остался
лишь Кубок Испании, и мы выиграли его, так что теперь нужно проанализировать, в
чём мы ошиблись в минувшем сезоне и что нам нужно исправить. В следующем году
мы сделаем новую попытку с новыми людьми, ведь некоторые игроки уйдут из
команды. Наша цель — продолжать побеждать», - приводит слова Иньесты Sky Sport.
«Барселона» в прошлом сезоне выиграла Кубок Испании, финишировала второй в чемпионате и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Матч
Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)
Голы
Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар
Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон
Предупреждения:
Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция