Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 1:1Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак»

Источник:  Own Goal NigeriaКомментарии

Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».

- Вопрос не в том, когда Кайоде перейдет в «Спартак», главное - он согласился на переход в российскую команду. В настоящее время клубы работают над условиями этого перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе, — заявил представитель Кайоде в интервью Owngoalnigeria.com.

В текущем сезоне на счету Кайоде 17 голов в 33 матчах в составе «Аустрии» в рамках чемпионата Австрии. Всего нападающий провел 48 игр за австрийский клуб во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах. По данным Transfermarkt, стоимость нигерийского форварда оценивается в £1.70m.

Ранее интерес к нападающему «Аустрии» и сборной Нигерии проявлял ЦСКА. Также сообщалось, что на игрока претендуют два клуба немецкой бундеслиги и один клуб АПЛ.

Добавим, что контракт форварда с «Аустрией» заканчивается в 2019 году.

«Спартак» и «Локо» поборются за форварда «Сампдории». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовИгроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.Маринато Гилерме: «Локомотиву» не нужна смена тренера. Хочу, чтобы Семин осталсяВратарь московского «Локомотива» Гилерме хочет, чтобы главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался на своем посту и на следующий сезон.«Оренбург» – «СКА-Хабаровск». ОнлайнВ рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ «Оренбург» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».Русский клей. Три причины, по которым лимит нужно сузить до трех иностранцевРусский клей. Три причины, по которым лимит нужно сузить до трех иностранцевОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плодах импорта и импортозамещении.Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спортаМинистр спорта Павел Колобков выразил мнение, что лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России и доработок не требует.«Зенит» и российский чемпионат: бета-версия от Фурсенко«Зенит» и российский чемпионат: бета-версия от ФурсенкоГлавный редактор «Советского спорта» вспоминает все, что мы успели уже позабыть о Сергее Фурсенко как о руководителе.«Зенит» планирует построить в Петербурге новый футбольный стадион (фото)Руководство «Зенита» собирается построить арену вместимостью 20 тысяч зрителей в южной части Петербурга.Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до концаАгент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о перспективах своего клиента в петербургском клубе.Бибрас Натхо: У меня контракт с ЦСКА, но пока не знаю, что будет в следующем сезонеПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил свою игру в минувшем сезоне и высказался о будущем в клубе.«Спартак» и «Локо» поборются за форварда «Сампдории». Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Локо» поборются за форварда «Сампдории». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Гекдениз Карадениз: С Грасией у «Рубина» не будет успеховПолузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о главном тренере команды Хави Грасии.«Зенит» будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко«Зенит» будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с ФурсенкоЭкс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, в чем главная заслуга Сергея Фурсенко и как клубу поможет приход Константина Сарсании.Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилИлья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал интервью «Советскому спорту».Илья Кутепов: Нельзя себя накручивать. Это пойдет только во вредЗащитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов - о потери места в стартовом составе в концовке сезона.Илья Кутепов: «Зенит» – «Терек» не смотрел. Просто забыл об этом матчеЗащитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов – о том самом матче.«Зенит» вновь будет скупать лучших российских игроков? (видео)«Зенит» вновь будет скупать лучших российских игроков? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Арсенал» – «Енисей». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».Полузащитник «Амкара» Хурцидзе продолжит свою карьеру в ГрузииПолузащитник «Амкара» Давид Хурцидзе продолжит свою карьеру в одном из грузинских клубов, сообщает официальный сайт пермского клуба.Защитник «Краснодара» Налдо вступил в законный брак (видео)В Сан-Пауло состоялась торжественная церемония бракосочетания бразильского защитника «Краснодара» Налдо и его девушки Джулии.Ивелин Попов получил вызов в сборную БолгарииПолузащитник «Спартака» приглашен на очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт красно-белых.
Формула-1
Гран-при Монако. Гонка. Онлайн
Футбол
Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спорта
Футбол
«Зенит» планирует построить в Петербурге новый футбольный стадион (фото)
Футбол
Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Аустрия
Аустриякалендарьстатистика
Оларенваджу Айоба Кайоде
Оларенваджу Айоба Кайодевсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости