Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак»

Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».

- Вопрос не в том, когда Кайоде перейдет в «Спартак», главное - он согласился на переход в российскую команду. В настоящее время клубы работают над условиями этого перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе, — заявил представитель Кайоде в интервью Owngoalnigeria.com.

В текущем сезоне на счету Кайоде 17 голов в 33 матчах в составе «Аустрии» в рамках чемпионата Австрии. Всего нападающий провел 48 игр за австрийский клуб во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах. По данным Transfermarkt, стоимость нигерийского форварда оценивается в £1.70m.

Ранее интерес к нападающему «Аустрии» и сборной Нигерии проявлял ЦСКА. Также сообщалось, что на игрока претендуют два клуба немецкой бундеслиги и один клуб АПЛ.

Добавим, что контракт форварда с «Аустрией» заканчивается в 2019 году.

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