Макарова выбила Кербер в первом раунде Roland Garros
40-я ракетка мира
Екатерина Макарова в первом круге третьего в году турнира «Большого шлема» Roland Garros нанесла поражение первому номеру мирового рейтинга Анжелик
Кербер из Германии. За 1 час 22 минуты Макарова выиграла два сета с одинаковым
счетом 6:2.
Теперь счет личных встреч двух теннисисток стал 7:5 в пользу Кербер. Во втором круге Макарова сыграет с победителем матча Леся Цуренко (Украина) – Катерина Козлова (Украина).
Добавим, что Кербер стала первым лидером рейтинга WTA, который проиграл в первом круге Roland Garros.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого
шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд
32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 2:6
Место и дата
28 мая 13:45, , Онлайн-трансляция