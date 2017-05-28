Макарова выбила Кербер в первом раунде Roland Garros

40-я ракетка мира Екатерина Макарова в первом круге третьего в году турнира «Большого шлема» Roland Garros нанесла поражение первому номеру мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии. За 1 час 22 минуты Макарова выиграла два сета с одинаковым счетом 6:2.

Теперь счет личных встреч двух теннисисток стал 7:5 в пользу Кербер. Во втором круге Макарова сыграет с победителем матча Леся Цуренко (Украина) – Катерина Козлова (Украина).

Добавим, что Кербер стала первым лидером рейтинга WTA, который проиграл в первом круге Roland Garros.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг