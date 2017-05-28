Маринато Гилерме: «Локомотиву» не нужна смена тренера. Хочу, чтобы Семин остался

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме хочет, чтобы главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался на своем посту и на следующий сезон.

- Юрия Павловича все знают как легенду «Локомотива». Хочу, чтобы он остался. Смена тренера - это не то, что нужно. Но я думаю, руководство решит, как будет лучше для клуба, - цитирует Гилерме «Р-Спорт».

Напомним, что в завершившемся сезоне «Локомотив», переиграв в финале «Урал» (2:0), стал обладателем Кубка России. В итоговой таблице РФПЛ подопечные Семина заняли восьмое место.