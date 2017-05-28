Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в Австрии

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит сбор в Нойштифте (Австрия).

Накануне «Фенербахче» провел заключительный матч сезона, сыграв вничью с «Трабзонспором» (1:1). Нойштедтер остался в этой игре в запасе.

В последний раз защитник сборной России выходил на поле 17 мая, когда «Фенербахче» проиграл «Истанбулу» в финале Кубка Турции.

Теперь в распоряжении главного тренера сборной России Станислава Черчесова тренируются в Австрии 26 человек. В дальнейшем к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Владимир Габулов («Арсенал»).

Напомним, сбор в Нойштифте продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).