Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в Австрии
Защитник «Фенербахче»
Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит сбор в
Нойштифте (Австрия).
Накануне «Фенербахче» провел заключительный матч сезона, сыграв вничью с «Трабзонспором» (1:1). Нойштедтер остался в этой игре в запасе.
В последний раз защитник сборной России выходил на поле 17 мая, когда «Фенербахче» проиграл «Истанбулу» в финале Кубка Турции.
Роман Нойштедтер прибыл в расположение @TeamRussia ! pic.twitter.com/ZuCAwRZtIT— Сборная России (@TeamRussia) 28 мая 2017 г.
Теперь в распоряжении главного тренера сборной России Станислава Черчесова тренируются в Австрии 26 человек. В дальнейшем к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Владимир Габулов («Арсенал»).
Напомним, сбор в Нойштифте продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.
С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.
Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).