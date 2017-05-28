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Александр Самедов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

- Буду болеть за «Ювентус». Думаю, они дошли до того момента, когда обязаны выиграть Лигу чемпионов. Вложения, шесть побед в чемпионате Италии подряд, покупка Гонсало Игуаина. Они просто созрели, они обязаны, и я уверен, что они выиграют, - передает слова Самедова ТАСС.

Напомним, что финальный матч пройдет 3 июня на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе.

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