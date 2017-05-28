Андрей Чесноков: Макарова феноменально провела матч «Ролан Гаррос» против Кербер

Тренер российской теннисистки Екатерины Макаровой Андрей Чесноков поделился впечатлениями от игры россиянки в поединке против немецкой спортсменки Анжелики Кербер.

- Сегодня у меня французы спрашивали, как, мол, ваша Макарова будет играть? Но она играла здорово и феноменально, настроилась на матч как никогда. Хотя надо сказать, что это не та Кербер, которая была в прошлом году. Что касается турнирных раскладов, то у Макаровой бывают неудобные соперники, например, Карла Суарес Наварро или Светлана Кузнецова, - передает слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, что в субботу, 28 мая, 40-я ракетка мира Екатерина Макарова в первом круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» нанесла поражение первому номеру мирового рейтинга Анжелике Кербер.