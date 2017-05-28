Квитова выиграла первый матч после ножевого ранения
16-я ракетка мира Петра Квитова одержала победу над Джулией Боузрап из США в матче первого круга третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже. Счет матча, который продолжался 1 час 13 минут, – 6:3, 6:2.
27-летняя чешская теннисистка проводит свой первый турнир после ножевого ранения, из-за которого он пропустила начало сезона.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Квитова сыграет с победителем матча Беттани Маттек-Сэндс (США) – Евгения Родина (Россия).
Также свои матчи первого круга выиграли Елена Остапенко (Латвия) и Моника Пуиг (Пуэрто-Рико). Теперь они встретятся друг с другом.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Боузрап Д. (США) - Квитова П. (Чехия) - 3:6, 2:6
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Чирико Л. (США) - Остапенко Е. (Латвия) - 6:4, 3:6, 2:6
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Пуиг М. (Пуэрто-Рико) - Винчи Р. (Италия) - 6:3, 3:6, 6:2
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция