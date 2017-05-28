Квитова выиграла первый матч после ножевого ранения

16-я ракетка мира Петра Квитова одержала победу над Джулией Боузрап из США в матче первого круга третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже. Счет матча, который продолжался 1 час 13 минут, – 6:3, 6:2.

27-летняя чешская теннисистка проводит свой первый турнир после ножевого ранения, из-за которого он пропустила начало сезона.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Квитова сыграет с победителем матча Беттани Маттек-Сэндс (США) – Евгения Родина (Россия).

Также свои матчи первого круга выиграли Елена Остапенко (Латвия) и Моника Пуиг (Пуэрто-Рико). Теперь они встретятся друг с другом.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг