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Матье может покинуть «Барселону»

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Защитник «Барселоны» Жереми Матье может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.

Как утверждает Mundo Deportivo, Матье после финального матча Кубка Испании против «Алавеса» (3:1) подходил к нескольким игрокам своей команды с мячом для получения автографов, упомянув, что скоро покинет «Барселону».

В последний раз защитник появлялся на поле в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В прошедшем сезоне Матье принял участие в 16-ти матчах и забил один гол.

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