Матье может покинуть «Барселону»
Защитник «Барселоны» Жереми Матье может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.
Как утверждает Mundo Deportivo, Матье после финального матча Кубка Испании против «Алавеса» (3:1) подходил к нескольким игрокам своей команды с мячом для получения автографов, упомянув, что скоро покинет «Барселону».
В последний раз защитник появлялся на поле в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».
В прошедшем сезоне Матье принял участие в 16-ти матчах и забил один гол.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически