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Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет во время боя с Джошуа

Источник:  XsportКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что он дал неправильный совет своему брату Владимиру во время его боя с Энтони Джошуа.

«Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда. Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах. Чем больше мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Выносливость связана с разными антропометрическими данными. В этом ключе я отговаривал Владимира от быстрого завершения боя. Я говорил: «Не торопись, все придет». Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа будет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. Сейчас я задаю себе вопрос, может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони. Может быть, это была ошибка.

Владимир был готов и технически, и физически. Он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить свою атаку. На спаррингах он показал свою готовность, и я это видел. Все было бы по-другому, если бы Володя не пропустил этот апперкот. А пропустил он его потому, что на средней дистанции его не было видно. Коронный удар, которым Джошуа пользовался много раз. Где здесь была ошибка – не знаю. Случайность, чуть ближе вошел в дистанцию в эту секунду. Просто звезды в эту секунду так сошлись. Если бы не этот коварный удар, после которого не было возможности остановиться, Владимир бы как минимум выиграл бой по очкам», - цитирует Виталия Кличко Xsport.

За профессиональную карьеру Владимир Кличко провел 68 поединков и одержал 64 победы. Напомним, что он уступил Джошуа нокаутом.

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