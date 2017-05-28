Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет во время боя с Джошуа
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко
сказал, что он дал неправильный совет своему брату Владимиру во время его боя с
Энтони Джошуа.
«Я дал Владимиру неправильный совет после шестого
раунда. Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет
быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах. Чем больше
мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Выносливость связана с
разными антропометрическими данными. В этом ключе я отговаривал Владимира от
быстрого завершения боя. Я говорил: «Не торопись, все придет». Я рассчитывал,
что после седьмого-восьмого раундов Джошуа будет более медленным, уставшим, и
Владимир будет иметь больше шансов. Сейчас я задаю себе вопрос, может, нужно
было выложиться сразу же и добить Энтони. Может быть, это была ошибка.
Владимир был готов и
технически, и физически. Он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить
свою атаку. На спаррингах он показал свою готовность, и я это видел. Все было
бы по-другому, если бы Володя не пропустил этот апперкот. А пропустил он его потому,
что на средней дистанции его не было видно. Коронный удар, которым Джошуа
пользовался много раз. Где здесь была ошибка – не знаю. Случайность, чуть ближе
вошел в дистанцию в эту секунду. Просто звезды в эту секунду так сошлись. Если
бы не этот коварный удар, после которого не было возможности остановиться,
Владимир бы как минимум выиграл бой по очкам», - цитирует Виталия Кличко Xsport.
За профессиональную карьеру Владимир Кличко провел 68
поединков и одержал 64 победы. Напомним, что он уступил Джошуа нокаутом.