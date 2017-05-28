Александр Усик: Через три года проведу бой с Джошуа

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в будущем планирует бой с чемпионом мира в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Напомним, что Джошуа ранее нокаутом победил другого украинца Владимира Кличко.

«Я смотрел поединок. Хотелось тогда, чтобы Владимир (Кличко) выиграл. Но Джошуа был готов, был сильнее. Мне понравилось, что Энтони после такого жесткого падения взял паузу для восстановления сил. Он не переживал, что он проигрывает по очкам. Причем взял он 4 раунда – в шестом упал, а в 11-м сделал такой спурт. Своим нижним апперкотом он попал и потом доработал. Он знал, что делать. Все это было запланированно.

Я думаю, что Джошуа – это номер один сейчас. Пускай он с Уайлдером побоксирует. Я мстить Джошуа за Кличко не собираюсь, но боксировать с ним буду. Первый раз я увидел Энтони на чемпионате мира-2011. Тогда я говорил, что он станет олимпийским чемпионом в Лондоне.

Бой двух олимпийских чемпионов (Усик против Джошуа)? Увидите этот бой через три года. Но мне в крузервейте есть с кем боксировать. Там еще осталось три пояса собрать», - цитирует Усика Xsport.