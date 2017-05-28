Александр Овечкин: Если Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, подарю ему клюшку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что полузащитнику «Спартака» и сборной России Денису Глушакову необходимо забить шесть мячей на Кубке конфедераций, чтобы получить его клюшку.

- Если Денис Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, то я ему подарю свою фирменную клюшку. Верю ли я в то, что он сможет забить шесть? Ну он лучший игрок чемпионата России, плюс чемпион страны. Я буду переживать и поддерживать его лично, - передает слова Овечкина «Спорт FM».

Ранее биатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж, если тот сможет отличиться на Кубке конфедерация пять раз.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.