Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в команде

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко сказал, что он останется в команде при любых обстоятельствах. Ранее стало известно, что команда вылетела из премьер-лиги.

— Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»...

— Эта информация не соответствует действительности.

— Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?

— Да, так и есть, – цитирует Михайленко официальный сайт клуба

«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу