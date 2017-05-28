Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в команде
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тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко сказал, что он останется в команде при любых
обстоятельствах. Ранее стало известно, что команда вылетела из премьер-лиги.
— Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»...
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Эта информация не соответствует действительности.
— Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?
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Да, так и есть, – цитирует Михайленко официальный сайт клуба
«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает
украинскую премьер-лигу
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