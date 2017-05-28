Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в команде

Источник:  ФК «Днепр»Комментарии

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко сказал, что он останется в команде при любых обстоятельствах. Ранее стало известно, что команда вылетела из премьер-лиги.

— Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»...

— Эта информация не соответствует действительности.

— Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?

— Да, так и есть, – цитирует Михайленко официальный сайт клуба

«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу.«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу.«Днепр» – тот самый, что еще два года назад играл в финале Лиги Европы – рухнул в более низкий дивизион.Сергей Кривцов: Судейство матча с «Динамо»? Если это судейство, то лучше играть в КувейтеЗащитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Богдан Бутко: Гармаш специально пошел в стык, хотя я ему ничего плохого не сделалЗащитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Андрей Ярмоленко: Пенальти в ворота «Шахтера» был чистыйПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.УПЛ. 31-й тур. «Волынь» примет «Карпаты», «Ворскла» – «Днепр» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Украины.Сергей Ребров: Благодарен ребятам за то, что они серьезно отнеслись к матчу с «Шахтером»Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча 31-го тура чемпионата Украины против «Шахтера». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнееГлавный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»Матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» – в квалификацию ЛЕОпределились два представителя Украины в Лиге Европы.Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо» (фото)Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.Букмекеры считают «Шахтер» фаворитом в матче с «Динамо»Сегодня «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче 31-го тура чемпионата Украины. Букмекеры считают фаворитом донецкий клуб.«Шахтер» продлил контракт с ТайсономБразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Фенербахче» получил отказ на предложение о трансферах Тайсона и Ярмоленко«Фенербахче» не удалось приобрести полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и хавбека донецкого «Шахтера» Тайсона. Об этом сообщают турецкие СМИ.День в истории. Донецкому «Шахтеру» исполнился 81 годСегодня исполняется 81 год донецкому «Шахтеру» - действующему чемпиону Украины.УПЛ. 30-й тур. «Шахтер» и «Олимпик» сыграли вничью, «Динамо» К уступило «Заре» и другие матчиРезультаты матчей 30-го тура чемпионата Украины.Киевское «Динамо» дома уступило «Заре»Матч 30-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Зари».«Шахтер» и «Олимпик» сыграли вничьюМатч 30-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Олимпиком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Инфантино поздравил «Шахтер» с чемпионствомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино направил в адрес «Шахтера», досрочно ставшего чемпионом Украины, поздравительное письмо.«Шахтер» перестал вести официальную страницу ВконтактеДонецкий «Шахтер» отказался от ведения официальной страницы Вконтакте. Об этом указано в сообщении на странице.Кравец вернется из «Гранады» в киевское «Динамо»Форвард «Гранады» Артем Кравец по окончании сезона покинет испанский клуб. Он вернется в киевское «Динамо».
Футбол
Александр Овечкин: Если Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, подарю ему клюшку
Теннис
Квитова выиграла первый матч после ножевого ранения
Футбол
Александр Самедов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»
Футбол
Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в Австрии
все новости
Днепр
Днепркалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости