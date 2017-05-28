Хуан Пабло Монтойя: Феттель был бы хорош в IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 и двукратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что Себастьян Феттель мог бы отлично выступать в IndyCar, подобно Фернандо Алонсо.

«Пока что Фернандо проделывает отличную работу, но я от него и не ожидал ничего другого. Может быть, американские водители, которые не знают его, ожидали чего-то иного, но я ездил с Алонсо ещё в Формуле-1 и знал, что у него тут не возникнет особых проблем.

Но я считаю, что не все пилоты Формулы-1 сейчас смогли бы выступить так, как Фернандо. Я думаю, такой же уровень в IndyCar мог бы показать Феттель», - цитирует Монтойю Marca.



Напомним, Феттель выступал в командах «БМВ», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари». Немец является четырехкратным чемпионом мира серии Формула-1 – 2010, 2011, 2012 и 2013 годов.