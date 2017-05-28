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Александр Овечкин: Лично я жду от сборной России красивый игры и победы на Кубке конфедераций

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.

- Дорогие болельщики, приходите на матчи Кубка конфедераций. Будет интересно и будет очень много звезд.

Что касается сборной России, то хочу ей пожелать победы, хорошей игры и чтобы без травм. Лично я жду красивый игры и победы. Конечно, будет очень тяжело, но проверить уровень своего мастерства перед чемпионатом мира очень хорошо, - передает слова Овечкина «Спорт FM».

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Голосование: Какого результата сборная России добьется на Кубке конфедераций-2017?

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