«Рома» – «Дженоа». Гости сыграют в специальных футболках в честь Тотти
Сегодня в последнем туре чемпионата Италии «Рома» примет «Дженоа».
Гости сыграют в специальных футболках, посвященных нападающему римлян Франческо
Тотти.
Напомним, что это последний матч Тотти за «Рому». Ранее
сообщалось, что итальянец завершит карьеру и будет работать в структуре клуба.
На сегодняшний матч генуэзский клуб выйдет в футболках с надписью «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола».
🙌 Il Genoa Cfc celebra Francesco @Totti. 👉 https://t.co/3AsRwHOeHR pic.twitter.com/cFaephZTgR— Genoa CFC (@GenoaCFC) 28 мая 2017 г.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
Матч
Место и дата
28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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