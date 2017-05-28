«Рома» – «Дженоа». Гости сыграют в специальных футболках в честь Тотти

Сегодня в последнем туре чемпионата Италии «Рома» примет «Дженоа». Гости сыграют в специальных футболках, посвященных нападающему римлян Франческо Тотти.

Напомним, что это последний матч Тотти за «Рому». Ранее сообщалось, что итальянец завершит карьеру и будет работать в структуре клуба.

На сегодняшний матч генуэзский клуб выйдет в футболках с надписью «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола».

Матч начнется в 19:00 по Москве.