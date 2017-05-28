«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. В. Уильямс – Ванг, Маттэк-Сэндз – Родина и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Матч
Чирико Л. (США) - Остапенко Е. (Латвия) - 6:4, 3:6, 2:6
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Пуиг М. (Пуэрто-Рико) - Винчи Р. (Италия) - 6:3, 3:6, 6:2
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Боузрап Д. (США) - Квитова П. (Чехия) - 3:6, 2:6
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бачински Т. (Швейцария) - Соррибес Тормо С. (Испания) - 6:1, 6:2
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бренгл М. (США) - Гёргес Ю. (Германия) - 1:6, 6:3, 13:11
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кербер А. (Германия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 2:6
Место и дата
28 мая 13:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Эракович М. (Новая Зеландия) - Роджерс Ш. (США) - 6:7, 4:6
Место и дата
28 мая 13:50, , Онлайн-трансляция
Матч
МакХэйл К. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 4:6
Место и дата
28 мая 14:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Цуренко Л. (Украина) - Козлова К. (Украина) - 2:2 1-й сет
Место и дата
28 мая 16:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Джорджи К. (Италия) - Додин О. (Франция)
Место и дата
28 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Лючич-Барони М. (Хорватия) - Бюйюкакчай К. (Турция)
Место и дата
28 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Голубич В. (Швейцария) - Соснович А. (Белоруссия)
Место и дата
28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Уильямс В. (США) - Ванг К. (Китай)
Место и дата
28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Арруабаррена Л. (Испания) - Цибулкова Д. (Словакия)
Место и дата
28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция