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«Ролан Гаррос». Женщины. 1-й раунд. В. Уильямс – Ванг, Маттэк-Сэндз – Родина и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Результаты матчей первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Матч

Чирико Л. (США) - Остапенко Е. (Латвия) - 6:4, 3:6, 2:6

Место и дата

28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Пуиг М. (Пуэрто-Рико) - Винчи Р. (Италия) - 6:3, 3:6, 6:2

Место и дата

28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Боузрап Д. (США) - Квитова П. (Чехия) - 3:6, 2:6

Место и дата

28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Бачински Т. (Швейцария) - Соррибес Тормо С. (Испания) - 6:1, 6:2

Место и дата

28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Бренгл М. (США) - Гёргес Ю. (Германия) - 1:6, 6:3, 13:11

Место и дата

28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Кербер А. (Германия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 2:6

Место и дата

28 мая 13:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Эракович М. (Новая Зеландия) - Роджерс Ш. (США) - 6:7, 4:6

Место и дата

28 мая 13:50, , Онлайн-трансляция

Матч

МакХэйл К. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 4:6

Место и дата

28 мая 14:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Цуренко Л. (Украина) - Козлова К. (Украина) - 2:2 1-й сет

Место и дата

28 мая 16:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Джорджи К. (Италия) - Додин О. (Франция)

Место и дата

28 мая 17:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Лючич-Барони М. (Хорватия) - Бюйюкакчай К. (Турция)

Место и дата

28 мая 17:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Голубич В. (Швейцария) - Соснович А. (Белоруссия)

Место и дата

28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Уильямс В. (США) - Ванг К. (Китай)

Место и дата

28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Арруабаррена Л. (Испания) - Цибулкова Д. (Словакия)

Место и дата

28 мая 17:30, , Онлайн-трансляция

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