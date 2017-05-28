Кузнецова обыграла Макхэйл и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда женского одиночного разряда «Ролан Гаррос»
между россиянкой Светланой Кузнецовой и американкой Кристиной Маххэйл
завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу
Кузнецовой.
Матч продолжался два часа и пять минут. Кузнецова сделала четыре эйса, Макхэйл – ни одного. Обе теннисистки совершили по четыре двойные ошибки.
В следующем раунде Светлана сыграет с победительницей пары Осеан Додан
(Франция) – Камила Джорджи (Италия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
МакХэйл К. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 4:6
Место и дата
28 мая 14:30, , Онлайн-трансляция
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