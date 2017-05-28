Пекка Ринне: Лавиолетт имеет большой кубковый опыт
Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне рассказал о своих ожиданиях от финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».
«Для многих из нас всё в этом розыгрыше плей-офф происходит впервые. У нашего главного тренера Петера Лавиолетта значительно больше опыта попадания в решающие стадии Кубка Стэнли, так что он время от времени рассказывает нам весёлые истории из своего прошлого. На самом деле в такие моменты ты просто стараешься наслаждаться хоккеем, потому что никогда не знаешь, повторится ли это когда-нибудь ещё. Это то, о чём мы так долго мечтали «, - приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.
Напомним, финальная серия Кубка Стэнли стартует 30 мая.
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