Пекка Ринне: Лавиолетт имеет большой кубковый опыт

Джим Беннинг: «Ванкувер» не продает Танева и Эдлера, и у нас есть, что предложить Миллеру

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что не собирается менять защитников Криса Танева и Александра Эдлера, а также рассчитывает на то, что голкипер Райан Миллер останется в команде.