Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят не финишировал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Болид Себастьяна Феттеля
Болид Себастьяна ФеттеляФото: Gettyimages.ru

Завершилась гонка на Гран-при Монако. Ее победителем стал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.

Вторым стал партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Третьим стал Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 71-м круге сошел с дистанции после столкновения с Серхио Пересом. Представители «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон стали, соответственно, четвертым и седьмым.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Гран-при Монако

Гонка 

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хуан Пабло Монтойя: Феттель был бы хорош в IndyCarБывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя и двукратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» высказал мнение, что Себастьян Феттель мог бы отлично выступать в IndyCar, подобно Фернандо Алонсо.Гран-при Монако. Гонка. Как это былоВ воскресенье в Монако пройдет гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Монако.Фелипе Масса: Не очень приятно оказаться 15-м в МонакоПилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалификации Гран-при Монако, по итогам которой бразилец оказался на 15-й строчке.Карлос Сайнс: Это был мой лучший квалификационный круг в сезонеГонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал результаты квалификации Гран-при Монако, по итогам которой испанец занял шестое место.Алексей Попов: Наши болельщицы подарили пряники в виде болидов Формулы-1Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о необычном подарке в паддоке Гран-при Монако.Даниэль Риккардо: В Монако суббота важнее воскресенья, а мы в такой день допустили глупую ошибкуПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Монако заявил, что команда не вовремя выпустила его на трассу.Валттери Боттас: У «Феррари» есть преимущество, их машина более управляемаПилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на третьем месте.Возможное появление Манчини в «Зените», поражение «Химок» в Петербурге и поул Райкконена. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Даниил Квят: 11-е место – это простое невезениеПилот «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему не смог попасть в третий сегмент квалификации Гран-при Монако.Дженсон Баттон: Это моя последняя квалификация, но возможно, самая интереснаяПилот «Макларена» Дженсон Баттон высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на девятом месте, но из-за штрафа будет стартовать с 20-го места.Что такое не везет? Квят – 11-й в квалификации «Гран-при Монако»Что такое не везет? Квят – 11-й в квалификации «Гран-при Монако»Кими Райкконен занял поул-позицию, Даниил Квят не пробился в финал, «Макларен» удивил своей скоростью.Льюис Хэмилтон: Мне было бы сложно оказаться в первой пятеркеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что произошло во втором сегменте квалификации Гран-при Монако, в котором он не смог войти в первую десятку.Маурицио Арривабене: Я доволен, но «Феррари» нужно быть внимательными после СочиРуководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую гонщики скудерии завершили на двух первых местах.Себастьян Феттель: Я не знаю, в чем проблемы «Мерседеса», но мы смогли прибавлять в каждом сегментеПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил со вторым результатом, уступив только своему партнеру по команде Кими Райкконену.Кими Райкконен: Нам удалось настроить машину на квалификациюПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на первом месте.Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят – 11-йПилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позицииПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку дополнительных элементов силового агрегата.Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмойНа Гран-при Монако состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Нико Росберг: Скорей всего, сражение за титул будет между Феттелем и ХэмилтономДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Валттери Боттаса, который заменил немца в «Мерседесе».Тото Вольфф: Мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркетаРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф считает, что Формуле-1 нужно больше городских трасс.
Футбол
Александр Овечкин: Если Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, подарю ему клюшку
Теннис
Квитова выиграла первый матч после ножевого ранения
Футбол
Александр Самедов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»
Футбол
Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в Австрии
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардовсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости