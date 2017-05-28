Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят не финишировал

Болид Себастьяна Феттеля Фото: Gettyimages.ru

Завершилась гонка на Гран-при Монако. Ее победителем стал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.

Вторым стал партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Третьим стал Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 71-м круге сошел с дистанции после столкновения с Серхио Пересом. Представители «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон стали, соответственно, четвертым и седьмым.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.