Медведев не смог завершить матч первого раунда «Ролан Гаррос» против Бонци
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с матча первого
раунда «Ролан Гаррос» против француза Бенджамина Бонци.
На момент остановки поединка
счет был 5:7, 6:4, 6:3, 3:1 в пользу Бонци. Причина остановки матча пока
неизвестна. Вероятно, у россиянина была травма.
В следующем раунде Бонци
сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Бонци Б. (Франция) - Медведев Д. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 28 мая 14:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Бонци Б. (Франция) - Медведев Д. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:1, 3:1
28 мая 14:10, , Онлайн-трансляция
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