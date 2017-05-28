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«Зенит» успешно начал переговоры по контракту с Манчини

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

«Зенит» ведет переговоры с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, стороны уже начали переговоры. Их начало итальянские журналисты оценивают как успешное. Впрочем, Манчини сообщил представителям «Зенита», что у него также есть предложение от «ПСЖ» и других клубов из Европы.

На данный момент главным тренером «Зенита» является Мирча Луческу. Последним местом работы 52-летнего Роберто Манчини был «Интер». Ранее он также работал с «Манчестер Сити», «Галатасараем», «Лацио» и «Фиорентиной».

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