Димитров обыграл Робера и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между болгарином Григором Димитровым и французом Стефаном Робером
завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:4
в пользу Димитрова.
Матч продолжался один час и 49 минут. Димитров сделал восемь
эйсов при одном у соперника. Болгарин допустил четыре двойные ошибки, француз –
две.
Во втором раунде Димитров сыграет с победителем пары Томми
Робредо (Испания) – Даниэл Эванс (Великобритания).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Робер С. (Франция) - Димитров Г. (Болгария) - 2:6, 3:6, 4:6
Место и дата
28 мая 15:40, , Онлайн-трансляция
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