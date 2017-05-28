«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в премьер-лигу

читайте также

Нигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Василий Столыпин: Будущее Евдокимова в «Оренбурге» еще будет обсуждаться Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что обсудит будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова с ним лично.

Кто выйдет в премьер-лигу? «Арсенал» – «Енисей». Онлайн В рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».

Марио Фернандес успешно перенес операцию Защитник ЦСКА Марио Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии после травмы носа. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

«Зенит» успешно начал переговоры по контракту с Манчини «Зенит» ведет переговоры с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Гилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросов Игроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.

Маринато Гилерме: «Локомотиву» не нужна смена тренера. Хочу, чтобы Семин остался Вратарь московского «Локомотива» Гилерме хочет, чтобы главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался на своем посту и на следующий сезон.

Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак» Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».

«Оренбург» – «СКА-Хабаровск» – 0:0 (по пен. 3:5). Как это было В рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ «Оренбург» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

Русский клей. Три причины, по которым лимит нужно сузить до трех иностранцев Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плодах импорта и импортозамещении.

Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спорта Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России и доработок не требует.

«Зенит» и российский чемпионат: бета-версия от Фурсенко Главный редактор «Советского спорта» вспоминает все, что мы успели уже позабыть о Сергее Фурсенко как о руководителе.

«Зенит» планирует построить в Петербурге новый футбольный стадион (фото) Руководство «Зенита» собирается построить арену вместимостью 20 тысяч зрителей в южной части Петербурга.

Агент Луческу: Мирча намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца Агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о перспективах своего клиента в петербургском клубе.

Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пил Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал интервью «Советскому спорту».

Бибрас Натхо: У меня контракт с ЦСКА, но пока не знаю, что будет в следующем сезоне Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил свою игру в минувшем сезоне и высказался о будущем в клубе.

Гекдениз Карадениз: С Грасией у «Рубина» не будет успехов Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о главном тренере команды Хави Грасии.

«Зенит» будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, в чем главная заслуга Сергея Фурсенко и как клубу поможет приход Константина Сарсании.

Илья Кутепов: Нельзя себя накручивать. Это пойдет только во вред Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов - о потери места в стартовом составе в концовке сезона.