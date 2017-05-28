«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в премьер-лигу
Футболисты «СКА-Хабаровска» в серии послематчевых пенальти переиграли «Оренбург» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 5:3.
Основное и дополнительно время встречи завершились вничью – 0:0. На 39-й минуте матча полузащитник хозяев Благой Георгиев не реализовал пенальти.
В серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровска». После удара защитника «Оренбурга» Андрея Малых свою команду спас голкипер Александр Довбня.
Первый матч противостояния двух команд, который прошел в Хабаровске, завершился вничью – 0:0.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне выступит в РФПЛ, а «Оренбург» будет участвовать в первенстве ФНЛ.
Добавим, во втором матче переходного турнира встречаются «Арсенал» и «Енисей». В первой встрече тульская команда уступила в гостях подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция