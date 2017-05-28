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«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в премьер-лигу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «СКА-Хабаровска» в серии послематчевых пенальти переиграли «Оренбург» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 5:3.

Основное и дополнительно время встречи завершились вничью – 0:0. На 39-й минуте матча полузащитник хозяев Благой Георгиев не реализовал пенальти.

В серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровска». После удара защитника «Оренбурга» Андрея Малых свою команду спас голкипер Александр Довбня.

Первый матч противостояния двух команд, который прошел в Хабаровске, завершился вничью – 0:0.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне выступит в РФПЛ, а «Оренбург» будет участвовать в первенстве ФНЛ.

Добавим, во втором матче переходного турнира встречаются «Арсенал» и «Енисей». В первой встрече тульская команда уступила в гостях подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0

Состав

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков

Незабитые пенальти

Георгиев (Оренбург), 39

Предупреждения:

Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция

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