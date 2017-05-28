Георгий Полтавченко: Спасибо игрокам и тренерам, которые превращают Петербург в хоккейную столицу России!

Губернатор Петербурга георгий Полтавченко поделился мнением о чемпионсском параде СКА.

- Мы собрались в сердце города, чтобы поздравить хоккеистов с золотым дублем. Скажем огромное спасибо всем ребятам, тренерам за это победу и за то, что превращают Петербург в хоккейную столицу России! - передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.

