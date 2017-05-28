Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА63 : 57Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георгий Полтавченко: Спасибо игрокам и тренерам, которые превращают Петербург в хоккейную столицу России!

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Губернатор Петербурга георгий Полтавченко поделился мнением о чемпионсском параде СКА.

- Мы собрались в сердце города, чтобы поздравить хоккеистов с золотым дублем. Скажем огромное спасибо всем ребятам, тренерам за это победу и за то, что превращают Петербург в хоккейную столицу России! - передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Тихонов: Почему продлил контракт? А вы посмотрите, какая у нас поддержкаНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о чемпионстве СКА.Харийс Витолиньш: Хорошо, если руководство СКА договорится и оставит КовальчукаТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о перспективах СКА в следующем сезоне.Александр Барабанов: В перспективе хотел бы попробовать себя в НХЛНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о чемпионстве СКА.Третьяку вручили памятный перстень в честь чемпионства СКАПрезиденту ФХР Владиславу Третьяку подарили памятный перстень в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017.Владислав Третьяк: Основа сборной России на чемпионате мира состояла из игроков СКАПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о чемпионстве СКА.За «Кузню» велено молчать! Неотправленное письмо депутатов Владимиру ПутинуЗа «Кузню» велено молчать! Неотправленное письмо депутатов Владимиру ПутинуДепутаты новокузнецкого горсовета пытались сохранить «Кузню» в КХЛ, направив коллективное обращение президенту РФ. Но им не позволили.В Петербурге начался парад чемпионов СКАВ центре Петербурга проходит парад чемпионов в честь победы СКА в Кубке Гагарина.Павел Колобков: В России идеальный баланс на легионеров во всех видах спортаМинистр спорта Павел Колобков выразил мнение, что лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России и доработок не требует.«Куньлунь Хэйлунцзян» вступил в ВХЛФедерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Китая (CIHA) подписали договор о вступлении «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в число участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает официальный сайт ФХР.«Куньлунь» договорился о подписании контракта с американцем китайского происхождения«Куньлунь Ред Стар» договорился о подписании контракта с американским форвардом китайского происхождения Грегом Сквайрзом, который предыдущие два сезона провел в SHL за «Эребру».КХЛ, гони прочь аутсайдеров! Сокращайся до 20 клубов. Но дай им шанс вернутьсяКХЛ, гони прочь аутсайдеров! Сокращайся до 20 клубов. Но дай им шанс вернутьсяОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко предлагает вернуть спортивный принцип в отношения между КХЛ и ВХЛ.Владимир Малахов: Основная проблема КХЛ - очень большие зарплатыОлимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов поделился мнением о ситуации в российском хоккее.Павел Буре: Местные власти должны были помочь «Кузне»Павел Буре: Местные власти должны были помочь «Кузне»Обозреватель «Советского спорта» беседует с Павлом Буре, обсуждая злободневные темы в хоккее.Игорь Никитин: Ведем переговоры с игроком, который будет играть в финале Кубка СтэнлиНовый главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин рассказал о возможных новичках команды.Александр Лукашенко: Не отказываемся от легионеров, но ставку будем делать на своихПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с приглашением иностранных хоккеистов в белорусские клубы.Александр Филиппенко: «Амур» не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛПервый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал появившуюся информацию об исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги после окончания следующего сезона.Игорь Никитин: Будем играть красиво, но на результатИгорь Никитин: Будем играть красиво, но на результатВо вторник ЦСКА объявил о назначении Игоря Никитина главным тренером.Нападающие Бельгибаев и Евдокимов продлили контракты с «Барысом».Нападающие Нурсултан Бельгибаев и Ярослав Евдокимов продлили контракты с «Барысом».СКА продлил контракт с ТихоновымНападающий СКА Виктор Тихонов продолжит карьеру в петербургском клубе, сообщает официальный сайт армейцев.Защитники Хлыстов и Ибрагимов перейдут в «Куньлунь»Защитники Никита Хлыстов и Ринат Ибрагимов продолжат карьеру в «Куньлуне», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе
Хоккей
Третьяку вручили памятный перстень в честь чемпионства СКА
Футбол
«Кальяри» обыграл «Милан» в последнем туре чемпионата Италии
Футбол
Марио Фернандес успешно перенес операцию
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
полтавченко георгий
полтавченко георгий
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина