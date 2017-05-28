Владислав Третьяк: Основа сборной России на чемпионате мира состояла из игроков СКА

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о чемпионстве СКА.

- От миллионов болельщиков хочу поздравить СКА. Команда, которая объединила руководство, тренеров, игроков и болельщиков. Спасибо за игроков сборной в Германии. Основа была из этой команды, - передает слова Третьяка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.