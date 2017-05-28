Марио Фернандес успешно перенес операцию
Защитник ЦСКА Марио Фернандес был успешно прооперирован в
Бразилии после травмы носа. Об этом сообщает официальный сайт московских
армейцев.
27 мая в 10 утра по
местному времени Фернандес перенес операцию в одной из клиник Сан-Паулу.
Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии
специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа.
Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио
могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О
сроках восстановления будет сообщено дополнительно.
В прошедшем сезоне 26-летний Марио Фернандес провел 36 матчей за ЦСКА, в его активе шесть результативных передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически