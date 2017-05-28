Марио Фернандес успешно перенес операцию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии после травмы носа. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

27 мая в 10 утра по местному времени Фернандес перенес операцию в одной из клиник Сан-Паулу. Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа.

Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О сроках восстановления будет сообщено дополнительно.

В прошедшем сезоне 26-летний Марио Фернандес провел 36 матчей за ЦСКА, в его активе шесть результативных передач.



