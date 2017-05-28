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Александр Барабанов: В перспективе хотел бы попробовать себя в НХЛ

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о чемпионстве СКА.

- Перстень убрал в пакет, чтобы не потерять. Ощущения отличные - город гуляет! У меня родные пришли - отец, бабушка, друзья.

- Какие сейчас эмоции, месяц прошел после чемпионства. Устаканились?
- Немного, но потом поехал на ЧМ, там эмоции. Здесь тоже! Все бурлит! Я очень рад.

- Как эмоции от чемпионата мира?
- Доволен, что поехал. Спасибо тренерам. Работал по максимуму.

- Команда может поменяться в следующем сезоне.
- Переживаний нет, ребята растут, едут. У нас много молодежи.

- Вы себя в НХЛ хотели бы попробовать?
- Я на два года в СКА, но в перспективе, конечно, хотел бы.

- Казино любите?
- Не сказал бы, но фишки покидать могу.

- То есть в Вегас можете поехать?
- Ну, не знаю.

- В гости к Шипачеву в смысле.
- А! Ну, если позовет, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.

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