Александр Барабанов: В перспективе хотел бы попробовать себя в НХЛ
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о чемпионстве СКА.
- Перстень убрал в пакет, чтобы не потерять. Ощущения отличные - город гуляет! У меня родные пришли - отец, бабушка, друзья.
- Какие сейчас эмоции, месяц прошел после чемпионства. Устаканились?
- Немного, но потом поехал на ЧМ, там эмоции. Здесь тоже! Все бурлит! Я очень рад.
- Как эмоции от чемпионата мира?
- Доволен, что поехал. Спасибо тренерам. Работал по максимуму.
- Команда может поменяться в следующем сезоне.
- Переживаний нет, ребята растут, едут. У нас много молодежи.
- Вы себя в НХЛ хотели бы попробовать?
- Я на два года в СКА, но в перспективе, конечно, хотел бы.
- Казино любите?
- Не сказал бы, но фишки покидать могу.
- То есть в Вегас можете поехать?
- Ну, не знаю.
- В гости к Шипачеву в смысле.
- А! Ну, если позовет, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.