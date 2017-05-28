«Кальяри» обыграл «Милан» в последнем туре чемпионата Италии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

В составе хозяев на 17-й минуте счет открыл Жоау Педру. На 63-й минуте Карлос Бакка не реализовал пенальти, но через девять минут с еще одного пенальти сравнял счет Джанлука Лападула. После этого у гостей был удален Габриэль Палетта. В концовке решающий мяч забил Фабио Пизакане.

«Милан» с 63 очками занял шестое место, что позволит команде в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. У «Кальяри» 47 очков и 11-е место

Чемпионат Италии. Серия А



38-й тур