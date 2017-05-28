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«Кальяри» обыграл «Милан» в последнем туре чемпионата Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

В составе хозяев на 17-й минуте счет открыл Жоау Педру. На 63-й минуте Карлос Бакка не реализовал пенальти, но через девять минут с еще одного пенальти сравнял счет Джанлука Лападула. После этого у гостей был удален Габриэль Палетта. В концовке решающий мяч забил Фабио Пизакане.

«Милан» с 63 очками занял шестое место, что позволит команде в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. У «Кальяри» 47 очков и 11-е место

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур 

Матч

Кальяри - Милан - 2:1 (1:0)

Голы

Гальвао 17 (1:0). Лападула 72 (1:1 - пен.). Пизакане 90 (2:1).

Состав

Кальяри: Кроста, Пизакане, Мурру (Мианге, 34), Деиола (Бьянку, 80), Мунари, Падоин, Ионице, Гальвао, Тахцидис, Фариас, Боррьелло (Кван Сон Хан, 70)

Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони (Лападула, 46), Калабриа, Гомес, Локателли, Куцка, Хонда, Фернандес, Бакка (Сапата, 77), Сусо (Окампос, 31)

Незабитые пенальти

Бакка (Милан), 63

Предупреждения:

Гальвао, 42; Деиола, 61; Падоин, 78 - Гомес, 65; Палетта, 68

Удаления:

нет - Палетта, 75

Судья:

Розарио Абиссо (Италия)

Место и дата

28 мая 16:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция

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