«Кальяри» обыграл «Милан» в последнем туре чемпионата Италии
Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кальяри»
и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
В составе хозяев на 17-й минуте счет открыл Жоау Педру. На
63-й минуте Карлос Бакка не реализовал пенальти, но через девять минут с еще
одного пенальти сравнял счет Джанлука Лападула. После этого у гостей был удален
Габриэль Палетта. В концовке решающий мяч забил Фабио Пизакане.
«Милан» с 63 очками занял шестое место, что позволит
команде в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. У «Кальяри» 47 очков и 11-е место
Чемпионат Италии. Серия А
38-й тур
Матч
Голы
Гальвао 17 (1:0). Лападула 72 (1:1 - пен.). Пизакане 90 (2:1).
Состав
Кальяри: Кроста, Пизакане, Мурру (Мианге, 34), Деиола (Бьянку, 80), Мунари, Падоин, Ионице, Гальвао, Тахцидис, Фариас, Боррьелло (Кван Сон Хан, 70)
Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони (Лападула, 46), Калабриа, Гомес, Локателли, Куцка, Хонда, Фернандес, Бакка (Сапата, 77), Сусо (Окампос, 31)
Незабитые пенальти
Бакка (Милан), 63
Предупреждения:
Гальвао, 42; Деиола, 61; Падоин, 78 - Гомес, 65; Палетта, 68
Удаления:
нет - Палетта, 75
Судья:
Розарио Абиссо (Италия)
Место и дата
28 мая 16:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция