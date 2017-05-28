«Ролан Гаррос». Мужчины. 1-й раунд. Димитров обыграл Робера, Медведев не завершил матч с Бонци и другие матчи. Онлайн
Результаты первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Матч
Гарсия-Лопес Г. (Испания) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 7:6, 6:7, 6:2, 6:2
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Себальос Г. (Аргентина) - Маннарино А. (Франция) - 7:5, 6:3, 6:4
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Копил М. (Румыния) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 7:6, 1:6, 4:6, 2:6
Место и дата
28 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бонци Б. (Франция) - Медведев Д. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:1, 3:1
Место и дата
28 мая 14:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Даниэль Т. (Япония) - Янович Е. (Польша) - 6:4, 6:4, 6:4
Место и дата
28 мая 14:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Майер Ф. (Германия) - 6:4, 6:2, 6:2
Место и дата
28 мая 15:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Робер С. (Франция) - Димитров Г. (Болгария) - 2:6, 3:6, 4:6
Место и дата
28 мая 15:40, , Онлайн-трансляция
Матч
Кукушкин М. (Казахстан) - Сэндгрен Т. (США) - 6:2, 6:1, 6:4
Место и дата
28 мая 15:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Карлович И. (Хорватия) - Тситсипас С. (Греция) - 7:6, 7:5, 6:4
Место и дата
28 мая 15:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Трунгеллити М. (Аргентина) - Алис К. (Франция) - 3:6, 6:7, 7:6, 2:3 4-й сет
Место и дата
28 мая 16:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Робредо Т. (Испания) - Эванс Д. (Великобритания) - 5:7, 6:4, 3:0 3-й сет
Место и дата
28 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Тим Д. (Австрия) - Томич Б. (Австралия) - 6:4, 6:0, 6:2
Место и дата
28 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Хаазе Р. (Голландия) - Де Минаур А. (Австралия) - 0:0 1-й сет
Место и дата
28 мая 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Сугита Ю. (Япония) - Джонсон С. (США)
Место и дата
28 мая 19:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Беллуччи Т. (Бразилия) - Лайович Д. (Сербия) - 4:6, 0:0 2-й сет
Место и дата
28 мая 18:30, , Онлайн-трансляция