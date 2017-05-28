«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе
«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.
#Téléfoot— Téléfoot (@telefoot_TF1) 28 мая 2017 г.
Kylian Mbappé est courtisé par deux grands clubs européens ! #Mercato pic.twitter.com/mL3pspE1Ao
В конце прошлой недели появилась информация о том, что
«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за €120 млн.
Ранее боссы французского клуба отказали «Ливерпулю»,
предлагавшему за форварда €70 миллионов.
Также свою заинтересованность в нападающем проявляет туринский «Ювентус».
Но, чемпионы Италии не готовы платить за него более €100 миллионов.
Тем временем, вице-президент «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера – нападающего Килиана Мбаппе.
В завершившемся сезоне Мбаппе забил 15 голов и отдал 11
голевых передач в 29 матчах Лиги 1. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет €10 миллионов.