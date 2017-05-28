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«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе

Источник:  Eurosport.frКомментарии

«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.

В конце прошлой недели появилась информация о том, что «Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за €120 млн.

Ранее боссы французского клуба отказали «Ливерпулю», предлагавшему за форварда €70 миллионов.

Также свою заинтересованность в нападающем проявляет туринский «Ювентус». Но, чемпионы Италии не готовы платить за него более €100 миллионов.

Тем временем, вице-президент «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера – нападающего Килиана Мбаппе.

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 29 матчах Лиги 1. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет €10 миллионов.

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