Василий Столыпин: Будущее Евдокимова в «Оренбурге» еще будет обсуждаться

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что обсудит будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова с ним лично.

- Насчет того, кто из футболистов покинет клуб, трудно сказать. Будем определяться и разбираться. И про бюджет еще не могу сказать. Сейчас предстоит много организационных вопросов. Евдокимов? Будем смотреть, разговаривать. Но сейчас трудно что-то говорить, сейчас эмоции. Но мы с Евдокимовым многое прошли. В общем, будем разговаривать с ним и определяться, - передает слова Столыпина «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу «Оренбург» в серии послематчевых пенальти проиграл во втором стыковом матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск» (3:5) и вылетел в ФНЛ.