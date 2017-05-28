Василий Столыпин: Будущее Евдокимова в «Оренбурге» еще будет обсуждаться
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что обсудит будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова с ним лично.
- Насчет того, кто из футболистов покинет клуб, трудно сказать. Будем определяться и разбираться. И про бюджет еще не могу сказать. Сейчас предстоит много организационных вопросов. Евдокимов? Будем смотреть, разговаривать. Но сейчас трудно что-то говорить, сейчас эмоции. Но мы с Евдокимовым многое прошли. В общем, будем разговаривать с ним и определяться, - передает слова Столыпина «Р-Спорт».
Напомним, что в субботу «Оренбург» в серии послематчевых пенальти проиграл во втором стыковом матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск» (3:5) и вылетел в ФНЛ.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция