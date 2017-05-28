Себастьян Феттель: Удивился, когда вернулся на первое место после пит-стопа

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после гран-при Монако. Напомним, что он занял первое место.

«Невероятное чувство. Очень напряженная гонка. Я надеялся на лучший старт, после чего старался быть терпеливым. На первом отрезке шины скользили, и пелотон стал настигать нас.

Но затем я получил второй шанс продемонстрировать свою скорость и проехал несколько очень хороших кругов. Я сумел использовать это окно, чтобы выйти вперед. После этого я уже мог контролировать гонку. На рестарте было очень сложно, так как шины успели остыть.

Планировали ли мы это? Нет. Мы старались оторваться от соперников и добились своей цели. Кими позвали в боксы в ответ на пит-стоп Валттери (Боттаса). Когда пришло время, я старался атаковать на полную. Я удивился тому, что мне удалось выйти на первое место после пит-стопа», - цитирует Феттеля Autosport.

Напомним также, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.