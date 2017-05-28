Себастьян Феттель: Удивился, когда вернулся на первое место после пит-стопа
Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями
после гран-при Монако. Напомним, что он занял первое место.
«Невероятное чувство. Очень
напряженная гонка. Я надеялся на лучший старт, после чего старался быть
терпеливым. На первом отрезке шины скользили, и пелотон стал настигать нас.
Но затем я получил второй шанс
продемонстрировать свою скорость и проехал несколько очень хороших кругов. Я
сумел использовать это окно, чтобы выйти вперед. После этого я уже мог
контролировать гонку. На рестарте было очень сложно, так как шины успели
остыть.
Планировали ли мы это? Нет. Мы
старались оторваться от соперников и добились своей цели. Кими позвали в боксы
в ответ на пит-стоп Валттери (Боттаса). Когда пришло время, я старался
атаковать на полную. Я удивился тому, что мне удалось выйти на первое место
после пит-стопа», - цитирует Феттеля Autosport.
Напомним также, что российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал.
Гран-при Монако
Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
– 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
После шести этапов сезона
лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков.
Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.
Следующий этап пройдет в Канаде
с 9 по 11 июня.