Тотти остался в запасе на свой последний матч в составе «Ромы»
Стал известен стартовый состав «Ромы» на матч против «Дженоа» в рамках 38-го тура чемпионата Италии.
Тренерский штаб «Ромы» во главе с Лучано Спаллетти оставил на скамейке запасных 40-летнего форварда Франческо Тотти, для которого сегодняшняя игра станет последней в футболке «Ромы».
«Рома»: Щенсны,
Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Салах,
Эль-Шаарави, Джеко.
Запасные: Лобонц, Алиссон, Жесус, Вермален, Перес, Руи, Гренье, Жерсон, Паредес, Тотти, Перотти.
🛎️🛎️🛎️— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 мая 2017 г.
Ecco la nostra formazione per #RomaGenoa 💪#DajeRoma! 🔶🔴 pic.twitter.com/Z0sFxjlEPg
Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе «джаллоросси» он провел 785 матчей и забил 307 голов.
При этом нападающий римлян не подтверждает, что завершает
карьеру. Ранее сообщалось, что Тотти может продолжить карьеру
в «Майами», а накануне появилась информация, что у него есть предложение от
итальянского клуба серии A.