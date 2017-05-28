Тотти остался в запасе на свой последний матч в составе «Ромы»

Стал известен стартовый состав «Ромы» на матч против «Дженоа» в рамках 38-го тура чемпионата Италии.

Тренерский штаб «Ромы» во главе с Лучано Спаллетти оставил на скамейке запасных 40-летнего форварда Франческо Тотти, для которого сегодняшняя игра станет последней в футболке «Ромы».

«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Салах, Эль-Шаарави, Джеко.

Запасные: Лобонц, Алиссон, Жесус, Вермален, Перес, Руи, Гренье, Жерсон, Паредес, Тотти, Перотти.

Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе «джаллоросси» он провел 785 матчей и забил 307 голов.

При этом нападающий римлян не подтверждает, что завершает карьеру. Ранее сообщалось, что Тотти может продолжить карьеру в «Майами», а накануне появилась информация, что у него есть предложение от итальянского клуба серии A.

