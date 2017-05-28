Тим обыграл Томича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Бернардом Томичем
завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:4, 6:0, 6:2
в пользу Тима.
Матч продолжался один час и 20 минут. У Тима 11 эйсов
и одна двойная ошибка, у его соперника – три эйса и две двойные.
В следующем раунде Тим сыграет с победителем пары
Симоне Болелли (Италия) – Николя Маю (Франция).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Тим Д. (Австрия) - Томич Б. (Австралия) - 6:4, 6:0, 6:2
Место и дата
28 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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