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Тим обыграл Томича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Бернардом Томичем завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:4, 6:0, 6:2 в пользу Тима.

Матч продолжался один час и 20 минут. У Тима 11 эйсов и одна двойная ошибка, у его соперника – три эйса и две двойные.

В следующем раунде Тим сыграет с победителем пары Симоне Болелли (Италия) – Николя Маю (Франция).

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг

Матч

Тим Д. (Австрия) - Томич Б. (Австралия) - 6:4, 6:0, 6:2

Место и дата

28 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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