Харийс Витолиньш: Хорошо, если руководство СКА договорится и оставит Ковальчука

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о перспективах СКА в следующем сезоне.

- В следующем сезоне СКА однозначно будет сложнее победить. Каждый сезон дает что-то новое. В этот раз мы многое взяли из КХЛ на чемпионат мира, в следующем сезоне появится что-то еще.

- Ковальчук останется в команде?

- Это не ко мне вопрос. Конечно, хорошо, если руководство клуба договорится и оставит его, - передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.