Харийс Витолиньш: Где-то это наша тренерская ошибка, что не смогли обыграть сборную Канады

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш поделился мнением об итогах чемпионата мира по хоккею-2017.

- ЧМ получился хорошим. Ребята показали зрелищную игру. Осадок остался, что не смогли обыграть Канаду. Где-то наша тренерская ошибка, что не переломили. В целом турнир получился хорошим. Если почитать иностранные СМИ - не встретишь ни одного негатива про сборную России. Наоборот, всем понравилась созидательная и жесткая игра, - передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России проиграла канадцам в полуфинала чемпионата мира со счетом 2:4. Россияне выиграли бронзовые медали, победив сборную Финляндии в матче за третье место со счетом 5:3.

