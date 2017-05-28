Виктор Тихонов: Почему продлил контракт? А вы посмотрите, какая у нас поддержка
Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о чемпионстве СКА.
- Кажется, вы как-то вяло праздновали в этот раз.
- Кто это сказал? Я нормально праздновал!
- Насколько отличается это празднование от двухлетней давности?
- Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить.
- Почему продлили контракт?
- А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». Счет в серии 4-1.
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