Льюис Хэмилтон: Не думал, что удастся подняться выше десятого места

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он занял седьмое место

«В моей команде работают самые умные стратеги, и они сказали мне, что наилучшим итогом будет десятое место. Я начинал гонку с позитивным настроем и выкладывался на полную. Я доволен результатом.

Я плохо спал ночью, из-за чего утром чувствовал себя ужасно. Но теперь, когда я добыл здесь очки, я могу расслабиться и смотреть вперед.

На шинах Ultrasoft у меня мало что получалось. Я гораздо лучше чувствовал машину на Supersoft. Честно говоря, было очень сложно пилотировать этот автомобиль на протяжении всего уик-энда», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним также, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

После шести этапов сезона лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков. Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.