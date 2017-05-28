Льюис Хэмилтон: Не думал, что удастся подняться выше десятого места
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями
после Гран-при Монако. Напомним, что он занял седьмое место
«В моей команде работают самые
умные стратеги, и они сказали мне, что наилучшим итогом будет десятое место. Я
начинал гонку с позитивным настроем и выкладывался на полную. Я доволен
результатом.
Я плохо спал ночью, из-за чего
утром чувствовал себя ужасно. Но теперь, когда я добыл здесь очки, я могу
расслабиться и смотреть вперед.
На шинах Ultrasoft у меня мало
что получалось. Я гораздо лучше чувствовал машину на Supersoft. Честно говоря,
было очень сложно пилотировать этот автомобиль на протяжении всего уик-энда», -
цитирует Хэмилтона Autosport.
Напомним также, что российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят не финишировал. Победу одержал пилот «Феррари»
Себастьян Феттель.
Гран-при Монако
Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
– 78 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745
4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801
8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150
9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443
11. Джолион Палмер («Рено») +22,737
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089
Сошли:
Лэнс Стролл («Уильямс»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Дженсон Баттон («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
После шести этапов сезона
лидирует в общем зачете Себастьян Феттель, который имеет в активе 129 очков.
Даниил Квят остался на 15-м месте – четыре очка.