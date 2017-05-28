Даниил Квят раскритиковал Переса за «атаку в стиле PlayStation»

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят раскритиковал действия пилота «Форс-Индия» Серхио Переса из-за столкновения, которое привело к его досрочному завершению борьбы в гонке на Гран-при Монако.

– Спросите его, о чем он думал. Я был уже занят тем, что выходил из поворота, просто ехал к финишу. После всего, что случилось в этот уик-энд, я был бы доволен девятым местом. Конечно, я знал, что у него более свежие шины, знал, что он будет пытаться сделать что-то подобное, что он уже сделал с Вандорном. Я подумал: «ОК, этот парень настроен отчаянно». Но я просто закрывал свою траекторию все время, а потом он попытался атаковать очень издалека.

Я даже не ожидал, просто почувствовал удар, и моя гонка была закончена. Очень расстроен. Он атаковал просто безрассудно. Понимал, что я хорошо вышел из предыдущего поворота, он был далеко. И просто поворачивал, а потом почувствовал удар – я его не видел. Перес просто пытался облокотиться на меня, как будто это PlayStation. Но в реальном мире это не работает. Я не понимаю. Парень с таким опытом, тот, кто боролся за пьедесталы, предпринимает настолько отчаянные и глупые атаки, - передает слова Квята motorsport.com

Напомним, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 71-м круге сошел с дистанции после столкновения с Серхио Пересом. Победителем на Гран-при Монако стал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.