Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Нет сомнений в достойном финансировании клуба
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что у него нет сомнений в том, что клуб получит достойное финансирования для выступления в РФПЛ.
- Недавно (губернатор Хабаровского края) Вячеслав Иванович Шпорт в интервью говорил, что если команда выйдет в премьер-лигу, то он найдет возможность ее поддержать и финансировать. А это очень серьезный человек, он нас никогда не подводил, как и Аркадий Николаевич Мкртычев. У меня никаких сомнений по тому, что будет достойное финансирование, нет.
Но есть вопросы, которые нам нужно решать для премьер-лиги, причем решать в быстром, авральном порядке. Например, требования к стадиону в ФНЛ и РФПЛ разные. Нам нужно создавать молодежную команду, хотя у нас есть дублирующая команда, выступающая на КФК, - приводит слова Флегонтова «Р-Спорт».
Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр вышел в РФПЛ.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция