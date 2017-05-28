Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Нет сомнений в достойном финансировании клуба

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что у него нет сомнений в том, что клуб получит достойное финансирования для выступления в РФПЛ.

- Недавно (губернатор Хабаровского края) Вячеслав Иванович Шпорт в интервью говорил, что если команда выйдет в премьер-лигу, то он найдет возможность ее поддержать и финансировать. А это очень серьезный человек, он нас никогда не подводил, как и Аркадий Николаевич Мкртычев. У меня никаких сомнений по тому, что будет достойное финансирование, нет.

Но есть вопросы, которые нам нужно решать для премьер-лиги, причем решать в быстром, авральном порядке. Например, требования к стадиону в ФНЛ и РФПЛ разные. Нам нужно создавать молодежную команду, хотя у нас есть дублирующая команда, выступающая на КФК, - приводит слова Флегонтова «Р-Спорт».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр вышел в РФПЛ.