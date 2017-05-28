Александр Медведев: Потолок зарплат в КХЛ? За 600 миллионов собрать команду из 24 игроков невозможно

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал потолок зарплат в КХЛ.

- Как относитесь к потолку зарплат? СКА придется непросто через пару лет?

- С потолком зарплат, как с предвыборной кампанией: можно использовать громкие лозунги, а жизнь богаче наших представлений о ней. За 600 миллионов невозможно собрать 24 игрока. И потом, на каком уровне мы хотим развиваться? На низшем? Меня иногда расстраивают такие дилетантские утверждения про роль потолка зарплат: нельзя сравнивать роль потолка зарплат с ее значением в НХЛ. Например, есть какой-то игрок, который входит в потолок с зарплатой в 150 миллионов рублей, не самой большой. Есть 10 клубов, у которых есть резерв в потолке в 150 миллионов. Это что, означает, что клуб подпишет этого игрока? А если у него нет на это денег? Эти команды, как не подписывали их, так и не будут. И что этот хоккеист будет делать? Уедет за океан или в Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. А если начать кидать лозунги, со мной мало кто сможет посоревноваться в этом, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее КХЛ опубликовала потолок заработных плат игроков на следующие четыре сезона.

В сезоне-2017/18 потолок зарплат для клубов лиги составит 900 млн рублей, на следующий сезон – 850 млн, в 2019/20 – 800 млн и в 2020/21 – 600 млн.

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